Calcio: la Juve ricorda Scirea, ‘un modello per tutti’

agenzia

Club gli dedica un messaggio a 36 anni dalla tragica scomparsa

TORINO, 03 SET – La Juventus ha voluto ricordare Gaetano Scirea, a 36 anni dalla sua tragica scomparsa in un incidente stradale in Polonia. “Ogni 3 settembre trascorso da quella tragica giornata del 1989, che colse tutti di sorpresa, è diventato così un momento di ricordo doloroso e indelebile nel cuore di tutti i tifosi bianconeri” si legge nella nota del club. “La sua capacità di interpretare lo sport, il lavoro e la vita lo hanno portato nel corso della sua carriera a diventare un riferimento apprezzato dagli appassionati di calcio e non solo – spiega la Juve per ricordare Scirea – un uomo talmente grande da essere in grado di superare gli stretti limiti a cui spesso è confinata la figura del giocatore. Un modello, un esempio, un capitano per tutta la famiglia juventina. Manchi a tutti noi, capitano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA