Calcio: la Juve sfida la Next Gen il 13 agosto allo Stadium

agenzia

La classica dell'estate bianconera sarà nuovamente in città

TORINO, 16 LUG – Si rinnova un grande classico dell’estate bianconero, con la prima squadra della Juventus che affronterà la Next Gen. Anche quest’anno, però, il test in famiglia sarà all’Allianz Stadium e non più a Villar Perosa. L’appuntamento è per mercoledì 13 agosto alle 18.30 per la sfida tra i grandi di Igor Tudor e l’Under 23 di Massimo Brambilla, è già partita la vendita dei biglietti e il costo dei tagliandi è di 5 euro. Inoltre il club sottolinea che “tutti gli abbonati 2025/2026, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno ottenere fino a 4 biglietti omaggio per chiunque”.

