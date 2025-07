Calcio: la Juve si raduna, è arrivato anche Vlahovic

agenzia

Primo giorno di lavoro per la squadra dopo vacanze post Mondiale

TORINO, 24 LUG – La Juventus si raduna alla Continassa, è il primo giorno di lavori dopo il “rompete le righe” scattato lo scorso primo luglio in seguito alla eliminazione dal Mondiale per Club. I bianconeri si stanno presentando alla spicciolata nel quartier generale; anche Dusan Vlahovic ha già varcato i cancelli del centro sportivo, ma il suo futuro rimane in bilico, considerando il contratto in scadenza nel 2026. Il tecnico Igor Tudor, intanto, è pronto a cominciare gli allenamenti in vista della nuova stagione: la squadra rimarrà in città fino al prossimo 2 agosto, quando partirà in direzione Herzogenaurach, in Germania, per una settimana di lavori nel quartier generale dell’Adidas.

