Calcio: la Juventus Women si raduna, test al J Medical

Ragazze di Canzi stanno arrivando alla spicciolata per le visite

TORINO, 21 LUG – E’ il primo giorno di lavori per la Juventus Women, la squadra di Massimiliano Canzi è pronta per cominciare la nuova stagione. Le bianconere si stanno presentando alla spicciolata al J Medical, nella pancia dell’Allianz Stadium, per sottoporsi a visite e test: da Brighton a Rosucci, fino alla spagnola ex Levante Estela Carbonel, le ragazze si preparano al raduno. Il primo allenamento in campo agli ordini del tecnico Canzi è fissato per la giornata di mercoledì all’Allianz Training Center di Vinovo.

