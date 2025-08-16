Calcio: la Lazio batte l’Atromitos, decidono Noslin e Pedro

agenzia

Nervi tesi a Rieti, espulsi Castellanos e Mansur

ROMA, 16 AGO – La Lazio, a poco più di una settimana dall’esordio in campionato, ancora non brilla ma vince anche l’ultima amichevole estiva, disputata a Rieti, contro i greci dell’Atromitos per 2-0. A decidere il match ci pensano Noslin che, a poco meno di un quarto d’ora dalla fine, su cross dalla destra di Marusic, insacca di testa e poi, in chiusura, il sinistro di Pedro che certifica la vittoria numero 4 – su 6 amichevoli disputate – dei biancocelesti. Sarri continua a mischiare le carte schierando Mandas tra i pali e tenendo vivo il ballottaggio per la porta con Provedel, mentre Gila-Provstgaard centrali in difesa, vista la squalifica di Romagnoli per l’esordio con il Como. Davanti, invece, conferma per Castellanos davanti a Cancellieri, Zaccagni e Dele-Bashiru. Il primo tempo si accende intorno al minuto numero 30 per un intervento di Guendouzi che scatena un parapiglia in campo, poi è Mansur ad entrare duro su Castellanos, che reagisce: l’arbitro Forneau estrae il rosso per entrambi per placare gli animi. Nella ripresa la Lazio cresce, Sarri inserisce forze fresche e arrivano prima la rete di Noslin – annullato il pari greco a 5 minuti per un evidente fuorigioco – e poi quella di Pedro in chiusura che regalano un altro successo ai biancocelesti, utile in vista dell’esordio in campionato a Como, fissato per domenica prossima, quando in palio ci saranno già punti importanti.

