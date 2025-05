Calcio: la Lazio ‘orgogliosi, avanti verso futuro che meritiamo’

agenzia

Il club: "Concentrati nonostante le pressioni esterne"

ROMA, 04 MAG – “La compattezza, il cuore e la determinazione che avete mostrato, restando concentrati nonostante le pressioni esterne, sono motivo di orgoglio assoluto per la Società e per tutti coloro che amano i nostri colori. Siete l’esempio migliore di cosa significhi essere la Lazio: resilienza, unità e passione senza limiti. La Lazio non è semplicemente una squadra, ma una grande famiglia, un patrimonio comune che ci unisce tutti in un’unica grande emozione”. Così, attraverso una nota, il club biancoceleste festeggia il successo contro l’Empoli che tiene viva la speranza di conquistare il quarto posto, utile per la partecipazione alla Champions League del prossimo anno. Il club, poi, prosegue spostando l’attenzione alla sfida contro la Juventus, “un appuntamento cruciale per il nostro cammino stagionale. In campo porteremo tutta la nostra grinta, la nostra determinazione e quel senso profondo di appartenenza che ci ha reso unici fin qui. Avanti Lazio, avanti insieme verso il futuro che meritiamo”, conclude la nota.

