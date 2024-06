Calcio: la Lazio svela maglia “home” per la stagione 2024-’25

agenzia

A indossarla, in un video, Mario Gila e Christos Mandas

ROMA, 26 GIU – La Lazio, con un video postato sui propri profili social, ha svelato la maglia “home” che la squadra inosserà nella stagione 2024-’25. Firmato Mizuno, il nuovo kit realizzato in poliestere 100% riciclabile per le partite casalinghe è stato indossato da Mario Gila e Christos Mandas, testimonial scelti dal club per il video. Presente, sulla nuova maglia, lo slogan “Unica Fede, Unica Passione”, applicato in ideogrammi nipponici sul retro della maglia, sotto il colletto, mentre nella parte anteriore campeggia la scritta S.S. Lazio, in rilievo tono su tono, realizzata ed inserita all’interno di un modello geometrico. Sul cuore, come sempre, lo stemma della Lazio. Il colore scelto è il classico Airy Blue Lazio con strisce bianche e blu navy sul bordo del colletto e dei polsini mentre i pantaloncini sono bianchi con i calzettoni dello stesso colore ma con un inserto celeste sulla parte superiore. La collezione 2024/25 sarà completata con altre due maglie, quella da trasferta e la terza, che saranno presentate durante il pre campionato. Per lo shooting coinvolti calciatori della Special For “La Lepre e la Tartaruga”, calciatrici della squadra femminile e tifosi.

