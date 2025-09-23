Calcio: la Lega Serie B aderisce a #BeActive

agenzia

Nella Settimana Europea dello Sport si celebra la "vita attiva"

ROMA, 23 SET – La Lega Serie B partecipa a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione. “Move more, scroll less” è il claim che accompagna #BeActive in tutta Europa. Nel corso della Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025), in programma anche quest’anno dal 23 al 30 settembre, promossa dal ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ed attuata da Sport e Salute, la Lega Serie B si unisce al coro dell’Italia sportiva per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e, quindi, il benessere fisico e mentale di tutti cittadini. “La Lega Serie B è orgogliosa di aderire nuovamente alla Settimana Europea dello Sport – ha evidenziato il presidente Paolo Bedin – e di sostenere la campagna #BeActive, per la quale ringraziamo Commissione europea, Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport. Attraverso le partite della Serie BKT, i nostri canali ufficiali e l’impegno delle società, vogliamo contribuire a diffondere il messaggio che restare attivi è assolutamente fondamentale per avere uno stile di vita salubre e sentirsi bene ogni giorno”. Su tutti i campi della Serie BKT, in occasione della 5a e 6a giornata di campionato, previste visibilità led, diffusione di un video promozionale della campagna sui maxischermi, accompagnati da un messaggio speaker e patch adesive in occasione delle interviste. Predisposti, inoltre, contenuti social da divulgare sui canali ufficiali della Lega Serie B per generare engagement e fungere da collante anche per le giovani generazioni, sempre più assorbite dagli smartphone.

