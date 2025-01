Calcio: la nuova vita di Jurgen Klopp, adesso è l'”Head of global soccer” della Red Bull

Sport

Il plurititolato allenatore tedesco avrà la missione di guidare e favorire lo scambio di conoscenze e lasciare un segno duraturo sulla rete del club e sul panorama globale del calcio

Dagli ultimi successi da allenatore con il Liverpool ad una nuova esperienza. Jurgen Klopp ama troppo il calcio per starne lontano e così dopo quasi 25 anni di martellante impegno in panchina il tecnico tedesco, ha deciso di cambiare ruolo, pur restando nell’ambiente, e di mettere la sua esperienza a disposizione non di una singola squadra ma di un gruppo, diventando responsabile mondiale del calcio, “Head of global soccer”, della Red Bull.

Un momento di presentazione alla Red Bull

“So che ci sono cose molto più importanti del calcio ma l’impatto che ha è forte e io sono orgoglioso di farne parte – ha affermato durante la presentazione nella sede austriaca di Red Bull, tra monoposto di Formula 1, aerei ed elicotteri – mi considero un medico, ovunque sia do tutto me stesso e ora lo faccio per Red Bull. Questo incarico riflette quello che volevo fare, sono molto emozionato ma sento anche di poter essere di grande aiuto“.

Jurgen Klopp e Oliver Mintzlaff, CEO of Corporate Projects and New Investments di Red Bull (Credit: Red Bull Content Pool)

Dopo aver lasciato il Liverpool sette mesi fa, Klopp non aveva più voglia di campo ma nemmeno di andare in pensione a 57 anni, così la proposta di assumere un ruolo particolare in quella che è diventata una multinazionale anche nello sport lo ha indotto ad accettare.

“Voglio che, quando il pubblico ci vede giocare, sia subito chiaro a tutti che siamo Red Bull – ha sottolineato Klopp – e quello che voglio fare è portare il calcio a un livello superiore, per i nostri club, per i nostri giocatori, per le giovanili, ma anche a beneficio della disciplina stessa. La crescita del calcio è una responsabilità importante: ottenerla, e allo stesso tempo avere successo con Red Bull a lungo termine, è una sfida che mi intriga moltissimo“. Klopp ha iniziato ad allenare in Germania, al Magonza, nel 2001; in seguito ha legato il suo nome in modo particolare al Borussia Dortmund e al Liverpool. Nel suo palmarés spiccano vittorie in Premier League, Bundesliga, Champions League, FA Cup, Coppa di Germania e nel Mondiale per Club Fifa.

Il suo nuovo ruolo in Red Bull è il primo incarico dopo il suo emozionante addio alla panchina del Liverpool, nel maggio 2024. Facendo affidamento sulla sua esperienza, lavorerà per dare una visione strategica al calcio “made in Red Bull”.

“Da allenatore, negli ultimi tre decenni ho avuto le responsabilità del leader. Ora però voglio anzitutto ascoltare, discutere, imparare, capire ciò che le persone hanno fatto finora – ha aggiunto Klopp – perché posso dirvi che tutti in Red Bull hanno fatto un lavoro brillante, che mi permette di non partire da zero. La vera sfida sarà poi mettere tutti insieme“.

Jurgen Klopp in visita centro d’allenamento del RB Lipsia, insieme all’allenatore Marco Rose

Nella sua carriera di allenatore, Klopp ha sempre dato fiducia a giovani giocatori e non vede l’ora di continuare il suo lavoro per la crescita dei talenti calcistici della galassia Red Bull: “Ho sempre coltivato l’ambizione di migliorare i giocatori, di sostenerli per aiutarli davvero a crescere. Continuo a essere convinto di ciò con la differenza che prima lavoravo sempre e solo con un singolo club, mentre ora ne seguo più di uno. L’obiettivo è passare dal pensiero, dal desiderio di essere speciali al vivere quotidianamente questa dimensione”.

Per Klopp occasione imperdibile visto l’impegno di Red Bull in molteplici sport e con atleti di tutto il mondo, che l’allenatore tedesco considera un’occasione imperdibile per conoscere alcuni degli sportivi più talentuosi, innovativi e di successo, con i quali condividere idee e scambiare opinioni. E tra questi Klopp non vede l’ora di conoscere il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, che con il team Oracle Red Bull Racing ha appena conquistato il suo 4° titolo iridato consecutivo: “Lo reputo incredibile, ci sono così tante cose di cui voglio parlare con lui su qualsiasi argomento. Voglio capire da dove nasca la sua mentalità vincente e come riesca a mantenere un livello così alto di concentrazione mentre sfreccia in macchina a più di 300 km/h”.

epa11824138 An N3866K aircraft and a Formula One car is displayed at the Red Bull Hangar-7 during a press conference attended by Juergen Klopp, Global Head of Soccer at Red Bull, in Salzburg, Austria, 14 January 2025. Juergen Klopp has started as Global Head of Soccer at Red Bull on 01 January 2025. EPA/ANNA SZILAGYI

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA