Calcio: la serie A in campo a Pasqua con due big match

Bologna-Inter e Milan-Atalanta,domani il Napoli e lunedì la Juve

ROMA, 18 APR – Il Bologna si trova a giocare il terzo big match consecutivo, ricevendo l’Inter dopo aver affrontato Napoli e Atalanta. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,30 contro il 3,25 degli emiliani mentre il pareggio si gioca a 3,00. Sfida a viso aperto con l’Inter che, offerta a 1,87, han maggiori chance di segnare il primo gol del match rispetto ai padroni di casa, in quota a 2,30. Lautaro Martinez, in gol a 2,75, sfida Santiago Castro, offerto a 3,50, ma occhio anche a Riccardo Orsolini, assist a 6,00, e all’ex Marko Arnautovic, gol o assist a 2,15. La sera di Pasqua il Milan riceve l’Atalanta e per gli esperti Sisal sarà una partita in grande equilibrio con i padroni di casa leggermente favoriti a 2,50, il pareggio dato a 3,40 mentre il blitz bergamasco si gioca a 2,70. Rafa Leao, 4 gol e 2 assist in carriera contro la Dea, è pronto a guidare il Milan ai tre punti: il rossonero protagonista con una rete o un passaggio vincente è offerto a 1,87. Accanto al portoghese si giocano il posto Tammy Abraham e Luka Jovic, entrambi a segno a 3,00. I ragazzi di Gasperini non possono dalla coppia dei sogni formata da Mateo Retegui, nel tabellino dei marcatori a 2,50, e Ademola Lookman, gol o assist a 1,93. Il Napoli, tre punti a quota rasoterra, 1,25, è ospite del Monza, ultimo della classe, il cui terzo successo del campionato pagherebbe 14 volte la posta. Partono favorite entrambe le formazioni capitoline: la Roma, a 1,38, riceve il Verona, vincente a 10, mentre la Lazio, offerta a 2,25, è di scena a Marassi contro il Genoa, tre punti a 3,40. La giornata numero 33 di campionato si chiude con il Monday Night tra Parma e Juventus: successo bianconero a 1,72, trionfo emiliano a 5,25.

