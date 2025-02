Calcio: l’Athletic Bilbao travolge 7-1 il Valladolid

agenzia

16/o risultato utile per avversario Roma in Europa League

ROMA, 23 FEB – Athletic Bilbao a valanga nella 25a giornata della Liga. I baschi avversari della Roma in Europa League hanno travolto 7-1 il Valladolid con doppietta di Nico Williams e gol di Jauregizar, Sannadi, Sancet, Guruzeta e Inaki Williams. Un successo che permette agli uomini di Valverde di allungare a 16 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato e consolidare il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League. Il tutto in vista del doppio confronto europeo con i giallorossi, con andata da giocare all’Olimpico il 6 marzo e ritorno al San Mames una settimana più tardi.

