Calcio: Lautaro ‘merito di essere in corsa per il Pallone d’oro’

agenzia

Campione dell'Inter: 'Vista la stagione, ho le carte in regola'

ROMA, 06 SET – “Vista la stagione che ho fatto sicuramente merito di essere tra i finalisti”. Lautaro Martinez è nella rosa dei candidati al Pallone d’oro per la seconda stagione di fila: l’argentino, forte della cavalcata dell’Inter conclusa con lo scudetto, dall’Argentina dove è stato impegnato nelle qualificazioni mondiali della sua nazionale dice di aver meritato la nomination. L’attaccante nerazzurro lo scorso anno si era piazzato ventesimo, stavolta appare con qualche favore in più, anche se non nella top five. “Ho lavorato molto duramente per arrivare a questi livelli, è la seconda volta di fila che rientro nei 30 candidati al Pallone d’Oro e penso di avere le carte in regola per starci. Anche perché negli anni precedenti ho lavorato duramente e sofferto molto” ha sottolineato Lautaro a Tnt Sports.

