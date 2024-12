Calcio: Lazio a Formello, Baroni già verso sfida al Napoli

agenzia

Baroni chiamato a gestire le forze in vista della Coppa Italia

ROMA, 02 DIC – La sconfitta di Parma ha lasciato l’amaro in bocca alla Lazio sia per il risultato, sia per le decisioni arbitrali, con il gol annullato a Rovella dopo revisione VAR e il rigore prima concesso e poi revocato dall’arbitro Zufferli sempre con l’ausilio della tecnologia. Proprio il centrocampista, sul proprio account Instagram, ha postato una storia con l’esultanza del gol, poi annullato, e la frase “Demoralizzato per il risultato, ma sconfitti mai. Contro tutto e tutti. Arriverà presto questo momento…” rivelando così il proprio stato d’animo. La squadra biancoceleste, intanto, si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per una seduta di scarico con Baroni che è chiamato a gestire le forze causa infortuni. Contro il Napoli in Coppa Italia, infatti, non rientreranno né Nuno Tavares né Vecino mentre si proverà a recuperare Dia, vittima di una brutta distorsione alla caviglia destra contro il Bologna che lo ha costretto a saltare la trasferta contro i gialloblu. Qualche speranza per Castrovilli che potrebbe accomodarsi in panchina dopo l’intervento al ginocchio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA