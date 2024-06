Calcio: Lazio, al via dal primo luglio la campagna abbonamenti

agenzia

Terminerà il 10 agosto e sarà divisa in due fasi

ROMA, 28 GIU – La Lazio ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025. Partirà il primo luglio alle ore 16 e terminerà sabato 10 agosto alle ore 19, fa sapere il club sul sito. Nella prima fase (1-17 luglio), potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto e i nuovi abbonamenti sui posti liberi dello stadio. Nei giorni 19 e 20 luglio i vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato, potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione. Nella seconda fase (22 luglio-10 agosto) potranno essere sottoscritti gli abbonamenti in vendita libera. Per la stagione 2024/2025 sono previste due tipologie di abbonamento: “Classic” a 20 gare che comprende le 19 partite casalinghe di campionato più la prima partita casalinga di Coppa Italia, e l’abbonamento “Global” a 24 gare che comprende le 19 partite casalinghe di campionato più la prima partita casalinga di Coppa Italia oltre alle 4 partite casalinghe del girone di Europa League. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo ed esclusivamente in formato digitale ovvero caricati sulla Millenovecento o sulla Eagle card.

