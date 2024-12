Calcio: Lazio; Baroni ‘sconfitta con Inter è responsabilità mia’

agenzia

Il tecnico laziale: "Ora dobbiamo essere bravi a crescere"

ROMA, 16 DIC – “Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, la squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso, abbiamo perso le distanze ma la squadra non si può disunire alla prima difficoltà. Non sono stato bravo a gestire la parte emotiva di un match contro una squadra fortissima. Puoi perdere, ma non uscire dalla partita. E’ giusto, come ho sempre fatto, che io mi assuma la responsabilità di questo. Dobbiamo essere bravi a crescere dopo questa sconfitta. Se la squadra ha un cedimento dal punto di vista nervoso ne devo prendere atto, se cerco alibi non andiamo da nessuna parte”. Sono queste le parole di Marco Baroni, allenatore biancoceleste, nella conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Lazio di fronte all’Inter. Baroni, poi, prosegue sottolineando come “queste sono cadute dolorose ma che ti aiutano. Sappiamo che le squadre che sono davanti stanno facendo meglio di noi, l’Inter è una società che parla da sola. Noi dobbiamo fare un percorso per arrivare lì. Nelle difficoltà la squadra non ha avuto la forza emotiva per tenere queste difficoltà, ci siamo disuniti e quando lo fai contro queste squadre può finire così”. Infine un pensiero su Gila e Gigot, entrambi usciti dal match per problemi di natura fisica: “Mario ha avuto un giramento di testa, Gigot dopo il colpo ricevuto non stava bene e non ce l’ha fatta a rientrare”, ha concluso il tecnico laziale.

