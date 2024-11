Calcio: Lazio-Bologna, Italiano ritrova Castro, out Ndoye

agenzia

Chance per Karlsson insieme ad Odgaard e Orsolini

BOLOGNA, 21 NOV – Il Bologna ha sostenuto in mattinata un’amichevole a porte chiuse con il Sasso Marconi, formazione di serie D, nella marcia di avvicinamento in vista del ritorno all’Olimpico: dopo la vittoria sulla Roma prima della sosta, la ripresa prevede infatti la gara esterna con la Lazio, domenica sera alle 20.45. Out Ndoye, Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi, mister Italiano ha ritrovato i nazionali, a parte Lucumi, atteso in gruppo domani. Il tecnico ritrova pure Castro, tornato oggi in gruppo dopo una sosta trascorsa ai box per ritrovare la forma migliore a causa di un fastidio al polpaccio. Senza Ndoye, viaggia verso la titolarità in attacco Karlsson, insieme a Odgaard e Orsolini alle spalle di uno tra Castro e Dallinga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA