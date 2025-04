Calcio: Lazio; Castellanos in gruppo, punta sfida ad Atalanta

agenzia

L'argentino spera in convocazione per Bergamo

ROMA, 03 APR – La Lazio, dopo il pareggio contro il Torino in casa e i fischi del pubblico a fine partita, prepara la sfida all’Atalanta nel quartier generale di Formello. Le buone notizie, per il tecnico Baroni, arrivano da Valentin Castellanos: l’argentino, fermo per una lesione al polpaccio dal match di ritorno contro il Viktoria Plzen, è tornato ad allenarsi in gruppo. Crescono, quindi, le possibilità di una sua convocazione in vista della trasferta di Bergamo anche se rimane difficile immaginare un suo impiego già dal primo minuto contro la squadra di Gasperini. Lavoro differenziato, invece, per Isaksen, gestito visti i molti impegni mentre assenti gli infortunati Patric, Ibrahimovic. Gestione, infine, anche per Guendouzi, con il francese a riposo visto che sarà costretto a saltare il match causa squalifica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA