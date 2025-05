Calcio: Lazio; domani ex patron Cragnotti torna a Formello

agenzia

L'ex numero 1 tornerà nel centro sportivo laziale

ROMA, 12 MAG – Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, torna a Formello a 22 anni dall’ultima volta. A renderlo noto è la stessa società biancoceleste che ha invitato Cragnotti per partecipare alla presentazione di un libro celebrativo dedicato al 25/o anniversario dello Scudetto del 2000. Ad accoglierlo sarà l’attuale presidente, Claudio Lotito, onorando così una ricorrenza storica come il 25/o anniversario del secondo Scudetto conquistato dalla Lazio, trionfo ottenuto proprio sotto la presidenza Cragnotti e la guida tecnica del compianto Sven-Goran Eriksson. L’evento di Formello sarà incentrato sulla presentazione del libro ‘Diluvio e Delirio, lo Scudetto più incredibile di sempre’, volume scritto dai giornalisti Valerio Spina e Manuele Baiocchini che ripercorre la straordinaria cavalcata della Lazio verso lo Scudetto del 2000 raccogliendo aneddoti e retroscena inediti raccontati dai protagonisti di quella impresa. In occasione dell’evento, poi, sarà anche intitolata la nuova biblioteca del Centro Sportivo di Formello alla memoria di Flavio e Francesco Rosci, i due giovani tifosi laziali recentemente scomparsi. Una celebrazione con la quale la Lazio vuoel ribadire l’importanza di mantenere vivo il legame tra la gloriosa storia del club e il presente, onorando i protagonisti del passato e trasmettendo i loro valori alle nuove generazioni di tifosi.

