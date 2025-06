Calcio: Lazio, fissate amichevoli con Fenerbahce e Galatasaray

agenzia

I biancocelesti impegnati il 30/7 e 2/8 in Turchia

ROMA, 20 GIU – Il precampionato della Lazio prende forma. I biancocelesti, come reso noto dalla società, saranno protagonisti di due amichevoli internazionali in Turchia. La prima, fissata per il 30 luglio alle ore 20.30, vedrà gli uomini di Sarri sfidare il Fenerbahce presso il Fenerbahce Ulker Stadyumu di Istanbul. La seconda, invece, sarà contro il Galatasaray, il 2 agosto alle 21 locali, al Rams Park Arena, sempre a Istanbul. Una doppia sfida che oltre a preparare la Lazio al campionato, punta anche a rafforzare la strategia di apertura verso nuovi mercati e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e valorizzazione del brand Lazio a livello internazionale.

