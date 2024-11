Calcio: Lazio; infortunio al ginocchio, Castrovilli si opera

agenzia

Il calciatore ha riportato una lesione al menisco mediale

ROMA, 07 NOV – Gaetano Castrovilli sarà costretto ad operarsi di nuovo. Il calciatore biancoceleste, sottoposto ad esami clinici e strumentali, ha infatti evidenziato infatti una lesione a carico del menisco mediale del ginocchio sinistro riportata nel corso di una partita di allenamento. Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento in artroscopia con i tempi di recupero che dovrebbero essere stimati in circa un mese e mezzo prima di rivedere l’ex Fiorentina in campo.

