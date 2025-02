Calcio: Lazio; lesione al bicipite della coscia per Hysaj

agenzia

Il difensore sottoposto alle visite mediche dopo l'infortunio

ROMA, 05 FEB – La Lazio dovrà fare a meno di Elseid Hysaj per le prossime partite. Il calciatore biancoceleste si è infatti sottoposto agli esami clinici e strumentali che, come reso noto dalla società, hanno evidenziato “una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra” riportata nel corso dell’ultima partita con il Cagliari quando il laterale fu costretto ad abbandonare il campo. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.

