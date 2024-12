Calcio: Lazio; lesione muscolare per Vecino

agenzia

Il centrocampista sottoposto agli esami dopo l'infortunio

ROMA, 20 DIC – Non c’è pace per Matias Vecino. Il calciatore uruguaiano, fuori dal campo dalla sfida di Europa League contro il Ludogorets, ha riportato “una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra” durante l’allenamento come evidenziato dagli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto. Come sottolineato dalla società in una nota, Vecino ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.

