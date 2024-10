Calcio: Lazio; Noslin squalificato 3 turni in Europa League

agenzia

Il calciatore salterà le partite conto Twente e Porto

ROMA, 21 OTT – La Lazio dovrà fare a meno di Tijani Noslin in Europa League per 3 partite. E’ ufficiale il verdetto della Uefa che costringerà la Lazio a rinunciare al suo attaccante, espulso nella partita contro la Dinamo Kiev per una gomitata rifilata a un avversario nel match d’esordio della squadra biancoceleste. Noslin, quindi, dopo aver saltato la sfida contro il Nizza, rimarrà fuori anche contro Twente e Porto per tornare a disposizione di Baroni a partire dalla partita contro il Ludogorets in programma il prossimo 28 novembre.

