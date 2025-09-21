agenzia
Calcio: Lazio-Roma; Pellegrini e Pedro partono titolari
In attacco per la squadra biancoceleste gioca Dia
ROMA, 21 SET – Ufficiali le formazioni del derby della capitale che si giocherà alle 12.30 allo stadio Olimpico. Nella Roma torna titolare Lorenzo Pellegrini, al suo esordio stagionale. Giocherà nel centrocampo a 5 mentre Soulé fa coppia con Ferguson in attacco. Una sorpresa anche in casa Lazio con la maglia da titolare di Pedro al posto di Cancellieri. Nel tridente poi spazio a Dia per Castellanos e Zaccagni a completare il terzetto. A centrocampo confermato Rovella per Cataldi.
