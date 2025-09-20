Calcio: Lazio; Rovella e Dele-Bashiru convocati per derby

agenzia

Sarri scioglie ultime riserve, out Lazzari e Vecino, c'è Patric

ROMA, 20 SET – Sarri ha sciolto le ultime riserve. La Lazio è pronta al derby contro la Roma e, nella stracittadina, potrà contare sia su Rovella che su Dele-Bashiru, i due grandi interrogativi della vigilia. Sia l’azzurro sia il nigeriano, infatti, rientrano nell’elenco dei convocati diramato dalla società biancoceleste, cosi come Patric che, seppur solo simbolicamente, andrà in panchina. Assenti, invece, sia Vecino sia Lazzari, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni.

