Calcio: Lazio; Sarri in arrivo, rinviato addio Baroni

agenzia

Nuovi contatti, ma ufficialità dell'addio a prossima settimana

ROMA, 30 MAG – La Lazio e Marco Baroni sono pronti a dirsi addio. La società ha ormai individuato in Maurizio Sarri la scelta per il nuovo corso, come testimoniato dall’incontro con gli agenti del tecnico nella serata di ieri in un ristorante dei Parioli, mentre l’allenatore che ha guidato la squadra in questa stagione ha ormai preso coscienza della fine del rapporto. Oggi poteva essere la giornata dell’ufficialità della separazione tra le parti ma non sarà così; i contatti tra società e tecnico per definire la fine del rapporto proseguono, ma l’incontro decisivo in cui dirsi addio è slittato alla prossima settimana quando si metterà nero su bianco la separazione. Le strade sono ormai destinate a dividersi e manca solo l’ultimo tassello formale che sancirà l’addio al tecnico.

