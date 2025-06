Calcio: Lazio-Sarri, sempre più vicino ritorno dell’ex tecnico

agenzia

Positivo ultimo incontro, in settimana attesa firma

ROMA, 01 GIU – Maurizio Sarri e la Lazio sono sempre più vicini. Dopo l’incontro andato in scena a Roma tra l’entourage del tecnico e la dirigenza, rappresentata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, oggi lo stesso Fabiani e il tecnico hanno avuto nuovi contatti con la visita del direttore sportivo biancoceleste a Sarri per cercare di chiudere l’affare. Missione molto vicina ad essere compiuta per la Lazio che è ormai a un passo dal riabbracciare l’allenatore dimessosi nel marzo 2014 e ora pronto a tornare. Manca ancora l’ufficialità ma, a meno di clamorosi ripensamenti o intromissioni dell’ultima ora, la settimana in arrivo dovrebbe essere quella decisiva per l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Sarri come tecnico per la prossima stagione e, di conseguenza, quella nella quale salutare definitivamente Baroni.

