Calcio: Lazio; Tudor, ‘sono uno che non si accontenta mai’

Il nuovo tecnico, 'Nella mia squadra voglio vedere tutto'

ROMA, 20 MAR – “La nuova Lazio come sarà? Io come allenatore non rinuncio a niente. Nella mia squadra voglio vedere tutto: fase offensiva, difensiva, transizioni, grinta, corsa, qualità di gioco, possesso, corsa negli spazi. Il calcio moderno va in quella direzione: di attaccare con tanti giocatori, di fare gol senza essere noiosi. Proverò a fare tutto questo”. Lo ha detto Igor Tudor, neo allenatore della Lazio. ai microfoni di Lazio Syle Channel. “In alcune cose riuscirò meglio, in altre meno però è sempre un miglioramento. Sono uno che non si accontenta mai. Bisogna sempre spingere e migliorare”, aggiunge il croato.

