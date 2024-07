Calcio: Lazio; ufficiale l’arrivo del centrocampista Muñoz

agenzia

Il giovane spagnolo ha firmato con la società biancoceleste

ROMA, 01 LUG – La Lazio programma il presente con gli acquisti di Noslin e Tchaouna, ma anche il futuro. La società biancoceleste, infatti, ha ingaggiato anche Cristobal Muñoz, nuovo rinforzo laziale, come reso noto dalla società in un comunicato apparso sul sito ufficiale. Centrocampista classe 2005, lo spagnolo, dopo aver fatto tutta la trafila nella cantera del Barcellona, approda così a Roma. Muñoz potrebbe essere aggregato alla prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore dove Marco Baroni avrà modo di valutarlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA