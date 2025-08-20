Calcio: Lazio verso esordio a Como, Vecino a rischio forfait

agenzia

Sarri fa la conta:Romagnoli squalificato, speranze per Belahyane

ROMA, 20 AGO – La Lazio di Maurizio Sarri continua a preparare la sfida al Como, avversario con cui i biancocelesti apriranno la stagione in campionato. Dopo le amichevoli estive si inizia a fare sul serio con il tecnico laziale che, contro la squadra di Fabregas, dovrà fare a meno dello squalificato Romagnoli, oltre agli infortunati Patric, Isaksen e Gigot. Va verso il forfait anche Vecino: le speranze di vedere il mediano partire con la squadra sono poche ma la sua condizione verrà valutata fino all’ultimo per capire se potrà essere del match o meno. Chi viaggia verso il rientro tra i convocati, invece, è Belahyane, in ripresa dopo il problema alla caviglia, che punta a far parte del gruppo che cercherà, a Como, di conquistare i primi tre punti della nuova stagione.

