Calcio: Lazio verso Germania, domani test con Hansa Rostock

agenzia

Biancocelesti senza Gila, Tavares, Romagnoli e Castrovilli

ROMA, 26 LUG – La Lazio è pronta per riprendere la preparazione estiva. Dopo i giorni di relax concessi dal tecnico post ritiro di Auronzo di Cadore e la ripresa in quel di Formello, la truppa biancoceleste vola alla volta della Germania dove si giocherà la prima delle quattro amichevole che porteranno gli uomini di Baroni fino all’esordio all’Olimpico con il Venezia, fissato per prossimo 18 agosto. La squadra, poco prima delle 17, si è ritrovata presso lo scalo di Fiumicino dove è decollata alla volta della Germania per sfidare l’Hansa Rostock. Non sono partiti con la squadra Tavares, Gila, Castrovilli e Romagnoli, tutti alle prese con i rispettivi infortuni e rimasti nella Capitale per ritrovare il top della forma. Dopo la trasferta in Germania, per la squadra biancoceleste, ci saranno Frosinone, il prossimo 3 agosto, poi il 7 agosto il Southampton e infine, il 10 agosto, il Cadice.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA