Calcio: League 1, l’Olympique Marsiglia torna alla vittoria

agenzia

Vittoria scaccia-crisi per De Zerbi contro il Lorient

ROMA, 12 SET – L’Olympique Marsiglia ritrova la vittoria in League 1: la squadra di Roberto De Zerbi si impone per 4-0 allo Stade Vélodrome sul Lorient nell’anticipo della quarta giornata di League 1. Un successo che allontana le polemiche nei confronti del tecnico italiano, determinate dal difficile inizio di stagione. La stampa transalpina in questi giorni ha iniziato a criticare De Zerbi per i soli tre punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato, sottolineando che il club questa estate ha investito 65 milioni. Polemiche rinfocolate anche dal burrascoso addio di Rabiot. Si tratta di punti importanti in vista di un calendario impegnativo e che potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà De Zerbi: martedì debutto in Champions League contro il Real Madrid; domenica il Paris Saint Germain in casa per la Ligue 1. Nella sua prima partita con l’OM, l’ex interista Benjamin Pavard ha segnato il gol del 2-0. Gli altri gol marsigliesi sono stati segnati da Mason Greenwood su rigore, Angel Gomes e Nayef Aguerd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA