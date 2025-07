Calcio: Leao ‘con Allegri cambiato tutto,Milan sarà squadra’

agenzia

E' tecnico d'esperienza, ci sarà grande spirito

MILANO, 30 LUG – “Rispetto al passato è cambiato tutto. Sento che quest’anno il Milan sarà una squadra. Abbiamo giocatori importanti tecnicamente che possono fare la differenza, ma soprattutto ci sarà un grande spirito di squadra”. Così il numero 10 del Milan, Rafael Leao, in conferenza stampa in Australia, alla vigilia dell’ultima amichevole della tournée estiva del Milan contro il Perth Glory. “Abbiamo un allenatore con esperienza – aggiunge – che ha già vinto qua al Milan. Siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti che sono qua da tempo. Stiamo costruendo la squadra, una squadra competitiva con lo spirito giusto. Aiutano tutti, anche chi non gioca”.

