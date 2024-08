agenzia

Viste mediche in mattinata per il nuovo difensore giallorosso

LECCE, 29 AGO – Il Lecce si assicura un nuovo difensore centrale. Kevin Bonifazi, classe 1996, è atteso in queste ore nel capoluogo salentino per sottoporsi alle rituali visite mediche. Il calciatore, di proprietà del Bologna, giungerà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto.

