agenzia
Calcio: Lecce; dalla Fiorentina arriva Riccardo Sottil
Prestito secco, legato ai giallorossi nella prossima stagione
LECCE, 09 AGO – Quinto colpo di mercato per il Lecce del tecnico Eusebio Di Francesco. L’esterno offensivo, classe 1999, Riccardo Sottil, arriverà in Salento nel pomeriggio di oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito, e sottoscrivere il contratto che lo legherà al Lecce per la prossima stagione. In uscita dalla Fiorentina, Sottil arriverà a Lecce con la formula del prestito secco.
