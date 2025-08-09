Sfoglia il giornale

Calcio: Lecce; dalla Fiorentina arriva Riccardo Sottil

Prestito secco, legato ai giallorossi nella prossima stagione

Di Redazione |

LECCE, 09 AGO – Quinto colpo di mercato per il Lecce del tecnico Eusebio Di Francesco. L’esterno offensivo, classe 1999, Riccardo Sottil, arriverà in Salento nel pomeriggio di oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito, e sottoscrivere il contratto che lo legherà al Lecce per la prossima stagione. In uscita dalla Fiorentina, Sottil arriverà a Lecce con la formula del prestito secco.

