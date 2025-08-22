Calcio: Lecce; Di Francesco ‘a Genova con spirito battagliero’

agenzia

'Costruiamo la rosa in sintonia con il club'

LECCE, 22 AGO – Finito il tempo degli esami, si comincia a fare sul serio. Il Lecce di Eusebio Di Francesco riparte domani pomeriggio da Genova, inseguendo l’obiettivo della salvezza. Con un mercato ancora in piena evoluzione, con alcuni giocatori che vanno e altri che arrivano, il tecnico dei giallorossi cerca di trovare la quadra in questo primo scorcio di stagione, almeno sino alla pausa per le nazionali e a mercato chiuso. Primo step al Marassi. “Abbiamo iniziato a fare sul serio da un po’, già in Coppa Italia dove non abbiamo preso sotto gamba la manifestazione – dichiara Eusebio Di Francesco nella sua prima conferenza di vigilia campionato -. Domani sarà necessario interpretare bene la gara, in uno stadio e ambiente difficili per ogni avversario. Sono una squadra che ha una sua identità, anche se con interpreti diversi. Ha cambiato qualcosa nel modo di costruire nella zona alta, ma resta la qualità, con elementi come ad esempio Malinovskyi e Messias. Contro di loro servirà un Lecce che giochi con spirito battagliero”. Normale che sia ancora un Lecce in piena costruzione, con il mercato in pieno fermento: “Abbiamo le idee chiare su dove intervenire con la società – chiarisce il tecnico -. Ho sedici giocatori da schierare, dobbiamo fare il massimo domani con questi elementi. Stiamo approntando una rosa definitiva ma credo che questa squadra possa giocarsi le proprie possibilità anche a Genova”. Come uscire imbattuti da Marassi? Di Francesco svela la formula: “Voglio un Lecce ordinato, aggressivo quando necessario, pronto a ricompattarsi quando serve. Normale che sulla qualità del gioco mi aspetto uno step ulteriore, ma ci stiamo lavorando. Domani saremo seguiti da tanti tifosi e dovremo fare una grande partita anche per loro”.

