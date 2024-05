Calcio: Lega A, annunciati i migliori per ruolo del campionato

agenzia

Tra loro saranno individuati gli Mvp della stagione

ROMA, 21 MAG – Sono stati annunciati sui canali social della Lega serie A i componenti delle terzine per definire i migliori per ruolo del campionato che sta per concludersi. I vincitori del titolo di Most valuable player (Mvp), e del miglior giocatore in assoluto, saranno svelati venerdì prossimo, 24 maggio. Questi i Top 3 annunciati. Under 23: Bellanova (Torino), Soulè (Frosinone), Zirkzee (Bologna). Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Di Gregorio (Monza), Szczesny (Juventus). Difensori: Bastoni (Inter), Bremer (Juventus), Calafiori (Bologna). Centrocampisti: Calhanoglu (Inter), Koopmeiners (Atalanta), Pulisic (Milan). Attaccanti: Dybala (Roma), Rafa Leao (Milan), Vlahovic (Juventus). Le terzine, informa la Lega serie A, sono state selezionate tenendo conto delle analisi di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non solo i dati statistici e gli eventi tecnici ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

