Calcio: Lega A e B e Fapav insieme contro la pirateria

agenzia

Bilancio positivo ad un anno dall'attivazione di Piracy Shield

ROMA, 21 FEB – Bilancio positivo ad un anno dall’attivazione di Piracy Shield derivante dall’entrata in vigore della nuova legge contro la pirateria. E’ quanto è emerso nel corso dell’incontro presso la sede di Via Rosellini tra i neopresidenti della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e di Serie B, Paolo Bedin, insieme all’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e il presidente della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, Federico Bagnoli Rossi. Tra i temi discussi, in primo piano il contrasto alla pirateria sportiva: secondo gli ultimi dati AGCOM, in 10 mesi di attività della piattaforma Piracy Shield, sono stati bloccati 30 mila siti pirata. Le operazioni di contrasto all’illegalità da parte delle Forze dell’Ordine hanno recentemente portato a 11 arresti con oltre 2.500 canali di diffusione illegale di contenuti sportivi sequestrati per un giro d’affari mensile pari a 250 milioni di euro. Ad un anno quindi dall’attivazione di Piracy Shield derivante dall’entrata in vigore della nuova legge contro la pirateria, i primi risultati sono confortanti, soprattutto per quanto riguarda la tempestività del blocco (30 minuti), ma è fondamentale potenziare l’efficacia dell’azione attraverso la collaborazione di tutti i soggetti intermediari coinvolti nell’accesso ai contenuti illeciti in rete. Su questo le leghe calcistiche si sono confrontate con FAPAV, cercando di capire quali possano essere i prossimi step per proseguire nel contrasto efficace verso chi compie atti illeciti che ricordiamo producono sanzioni e pene sia nei confronti di chi fruisce contenuti pirata (multe da 150 sino a 5 mila euro) sia per chi trasmette contenuti piratati (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multe da 2.500 a 15 mila euro). In particolare, durante l’incontro si è parlato di come poter verificare in modo puntuale l’applicazione della nuova legge e dell’importanza di mettere in atto azioni di informazione e comunicazione atte a sensibilizzare il pubblico sui danni economici e culturali che la pirateria provoca. “La lotta alla pirateria audiovisiva è una delle sfide più urgenti e cruciali che il nostro settore sta affrontando – ha commentato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli -. La diffusione illegale dei contenuti delle partite, oltre ad essere un reato, costituisce una minaccia diretta alla stabilità finanziaria delle Società sportive e al futuro del calcio stesso, sottraendo risorse che potrebbero essere reinvestite nelle squadre, nelle strutture e nel miglioramento dei vivai. Siamo consapevoli dell`importanza di un’azione globale perché abbiamo visto che la pirateria è un fenomeno che non conosce confini, e solo una risposta coordinata tra tutte le Leghe calcistiche internazionali, le Autorità e le parti interessate come Fapav può portare a risultati concreti e duraturi”.

