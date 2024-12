Calcio: Lega A, fumata grigia anche per il nuovo AD

agenzia

Due voti per la rielezione di De Siervo, 16 schede bianche

MILANO, 09 DIC – Non solo per il presidente, fumata grigia in Lega Serie A anche nel voto per il nuovo amministratore delegato. In particolare, due voti sono andati per la rielezione dell’attuale ad Luigi De Siervo, con 16 schede bianche, una scheda nulla e un voto per Beretta. Niente da fare anche per le altre cariche all’ordine del giorno: se ne riparlerà quindi in una prossima assemblea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA