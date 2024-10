Calcio: Lega A, nuova assemblea dei club il 31 ottobre

agenzia

Sul tavolo i temi federali e la riforma dello statuto Figc

MILANO, 29 OTT – Nuova assemblea in vista sui temi federali per la Lega Serie A. I club della massima serie si riuniranno infatti in videoconferenza giovedì 31 ottobre alle 12.15, con i temi federali come unico punto all’ordine del giorno. Dopo l’assemblea di ieri, continueranno così i contatti tra la Lega e la Figc sul fronte della riforma dello statuto federale, con particolare attenzione ai temi legati all’autonomia e alla rappresentanza.

