Calcio: Lega B, annullata l’assemblea del 10 ottobre

agenzia

Sarà riconvocata più avanti per trovare accordo su riforme

ROMA, 24 SET – E’ stata annullata l’assemblea ordinaria della Lega Serie B, convocata per il 10 ottobre prossimo. Lo rende noto la Lega serie B. La decisione, a quanto si è appreso, è stata adottata dopo la richiesta del presidente, Mauro Balata, accolta da tutte le società di rinviare l’assemblea a dopo il 10 ottobre per trovare nel frattempo un punto comune sul tema delle riforme e poter presentare così una posizione unanime della Lega cadetta nell’assemblea statutaria della Figc prevista per il 4 novembre.

