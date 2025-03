Calcio: Lega B, incontro per i club con arbitri e tema integrity

agenzia

Mattinata di formazione con Bedin, Gravina, Zappi e Rocchi

ROMA, 18 MAR – Un incontro tra tutte le società di serie B e la Commissione arbitri per la formazione su tematiche tecniche e Var ha aperto una mattinata di lavori on line organizzata dalla Lega serie B, proseguita poi con una sessione dedicata alla integrity sportiva e al match-fixing e conclusasi con un contributo sul tema della lotta al razzismo da parte dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni (Unar) della Presidenza del consiglio dei ministri. Il presidente di Lega B, Paolo Bedin, ha ringraziato i club per la presenza di capitani, allenatori e dirigenti (140 in tutto) e, inoltre, l’Aia e la Figc per l’invito all’incontro, “un appuntamento che deve essere opportunità di crescita. Un richiamo a comportamenti e atteggiamenti, in campo e fuori, che devono restare dentro al perimetro del rispetto e del confronto – ha sottolineato Bedin -, perché siamo responsabili dei messaggi che diamo verso l’esterno, i giovani e i tifosi”. Il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, ha affermato che “bisogna riscoprire momenti di dialogo sempre maggiori per crescere. Sbagliare è possibile, ridurre il più possibile gli errori è un obiettivo con la collaborazione di tutti, su cui si lavora anche per formare gli arbitri di domani”. “Trattiamo la B alla stregua della A – ha rimarcato il presidente dell’Aia, Antonio Zappi – ma chiedo a società e calciatori sempre il massimo rispetto per le decisioni arbitrali, perché esempi negativi tra i professionisti possono purtroppo riverberare effetti anche nei comportamenti di allenatori, calciatori e tifosi nelle categorie dilettantistiche e giovanili”. Il responsabile Can, Gianluca Rocchi, ha selezionato 50 episodi nella stagione, tutti con una finalità didattica e riguardanti falli gravi, da ultimo uomo, in area e di mano e di utilizzo della Var. Sul tema integrità e lotta alla corruzione, il rappresentante per l’Italia di Sportradar, Marcello Presilla, ha parlato di un tema ‘purtroppo sempre attuale’ dando aggiornamenti utili per il rispetto delle regole in materia di scommesse. Infine, il programma della mattinata ha previsto un contributo di Mattia Peradotto, coordinatore dell’Unar, che ha illustrato un report sperimentale su autori e obiettivi della discriminazione e raccontato della collaborazione avviata fra Unar e Lega B in occasione della 22a giornata di Serie BKT con la campagna ‘Mai più razzismo vinciamo questa partita’, che proseguirà con la sottoscrizione di un Protocollo che consentirà di avviare una serie di attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della discriminazione.

