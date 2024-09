Calcio: Lega B, niente quorum elezioni rinviate

agenzia

Prossima assemblea sarà convocata il 9-10 ottobre

MILANO, 12 SET – Dopo cinque votazioni non si è raggiunto il quorum per l’elezione del nuovo presidente di Serie B. All’unanimità è stato quindi deciso di chiudere l’assemblea ed è stato dato mandato al consiglio di riconvocarla il prossimo 9 ottobre, in prima convocazione, e 10 ottobre in seconda. E’ quanto si apprende al termine dell’assemblea elettiva di Lega B.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA