Calcio: Lega B, ‘Pablito’ alla carriera a Schwoch

A Laurentie' il riconoscimento come capocannoniere '24-'25

ROMA, 01 AGO – Armand Laurentie’ come miglior marcatore della passata stagione, Stefan Schwoch alla carriera: sono i due goleador premiati dalla Lega B con il ‘Pablito’, il riconoscimento per il capocannoniere del campionato cadetto dedicato da qualche anno a Paolo Rossi. La consegna mercoledi’ sera a Mantova, in occasione della formulazione dei calendari della serie B 2025-26. Con un video, l’attaccante del Sassuolo, 18 gol nel passato campionato, ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questo traguardo, “il mister, i compagni del Sassuolo e la società”. Sul palco ha fatto la sua comparsa anche Schwoch che della B è primatista assoluto di gol, 135, a pari merito con Massimo Coda. Nell’occasione il presidente della Lega B, Paolo Bedin, gli ha consegnato un Pablito un po’ speciale, alla carriera. “Siamo orgogliosi – le parole di Bedin – di avere un premo dedicato a Paolo Rossi, non solo per il campione che è stato, ma anche per l’aspetto umano che lo caratterizzava. Quando si associano le qualità sportive a una natura così buona, disponibile e altruista non possiamo che essere di fronte a una persona davvero speciale”.

