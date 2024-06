Calcio: Lega Pro, campionato al via il 25 agosto

agenzia

Regular season terminerà il 27 aprile. Dall'11/8 la Coppa Italia

ROMA, 17 GIU – La Lega Pro ha ufficializzate le date del prossimo campionato di Serie C: il torneo inizierà il 25 agosto e la regular season terminerà il 27 aprile 2025. Il 29 dicembre è prevista la prima sosta del torneo. In calendario anche tre turni infrasettimanali ancora da determinare. La Coppa Itali di Serie C Si inizierà domenica 11 agosto con il primo turno eliminatorio, seguito dal secondo turno in programma domenica 18 agosto.

