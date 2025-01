Calcio: L’Equipe, ‘contatti informali’ fra la Juventus e Xavi

agenzia

'Ma è presto per sapere se Thiago Motta rischia la panchina'

ROMA, 27 GEN – “La Juventus ha contattato Xavi, ex allenatore del Barcellona, per dei colloqui informali”. Lo riferisce il quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’ che si chiede anche se la panchina di Thiago Motta sia già in pericolo. “E’ troppo presto per saperlo – è scritto nell’edizione online del giornale -, ma i dirigenti della squadra torinese sembrano voler preparare il futuro. Nelle ultime ore gli italiani hanno avuto dei contatti con Xavi”. Poi L’Equipe cita “fonti societarie della Juventus di Torino”, secondo cui questa presa di contatto non è relativa a Thiago Motta per un avvenire a breve, ma semplicemente “un passo logico per un club come la Juventus che rimane attivo sul mercato, anche su quello degli allenatori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA