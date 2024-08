Calcio: Linetty, ‘il Toro è sulla strada giusta’

agenzia

Il polacco dopo 0-0 di Lione: "Possiamo fare di più in attacco"

TORINO, 01 AGO – “Abbiamo dimostrato che questa è la strada giusta e possiamo crescere ancora: abbiamo creato buone situazioni, ma penso che vicino alla porta si possa fare di più”: il centrocampista del Torino, Karol Linetty, commenta positivamente lo 0-0 nell’amichevole in Francia contro il Lione. “Sono molto contento della prestazione della squadra, anche i cambi sono entrati bene – ha aggiunto ai microfoni di Torino Channel – ed è un peccato non aver vinto perché lo avremmo meritato”. Il suo futuro sarà ancora sotto la Mole: “Sono orgoglioso di rimanere ancora un altro anno qui, la città è bellissima e continuerò a lavorare – ha concluso sul contratto in scadenza nel 2025 – e ringrazio ancora i tifosi, ci seguono sempre e ci danno una grande mano”.

