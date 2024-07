Calcio: l’Inter chiude per Josep Martinez, oggi visite e firma

agenzia

Il portiere spagnolo dalla tarda serata di ieri è a Milano

MILANO, 04 LUG – Josep Martinez è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Il portiere spagnolo è atterrato infatti nella tarda serata di ieri a Milano, dove oggi svolgerà le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà al club nerazzurro. Martinez arriva dal Genoa in una operazione da circa 15 milioni di euro bonus compresi: si tratta del terzo acquisto estivo dell’Inter dopo gli affari a parametro zero per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

