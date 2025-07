Calcio: Liverpool “sconvolti per la morte di Diogo Jota”

agenzia

Nota dei Reds: 'Non ci saranno altri commenti, rispetto privacy'

ROMA, 03 LUG – Il Liverpool si è detto “sconvolto dalla tragica morte” del suo attaccante portoghese Diogo Jota, deceduto insieme al fratello in un incidente stradale avvenuto nella notte in Spagna. “Il Liverpool FC non farà ulteriori commenti al momento e chiede che la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e del personale dei club di Diogo e André sia rispettata, mentre cercano di superare questa inimmaginabile perdita”, afferma il club in un comunicato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA