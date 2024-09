Calcio: Locatelli, ‘la Champions ci è mancata tanto’

agenzia

Il centrocampista: "Musichetta speciale, non vediamo l'ora"

TORINO, 16 SET – “La Champions ci mancava, siamo emozionati e non vediamo l’ora: quella musichetta è speciale, i tifosi ci daranno una mano”: il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, presenta così l’esordio di domani in Champions League contro il Psv. “Sono uno di quelli da più tempo qui alla Juve, devo sempre dare l’esempio – dice in conferenza stampa – e ci sono tanti ragazzi nuovi che alzano il livello: in tanti faranno l’esordio in Champions e sono contento per loro, vivranno una grande emozione ma poi quando l’arbitro fischia penseremo solo alla partita”. E sugli avversari: “Abbiamo visto i loro video, sono forti e organizzati, ma giochiamo in casa e siamo un po’ arrabbiati dopo Empoli, abbiamo l’obiettivo di vincere” dice Locatelli. Infine, l’obiettivo Nazionale: “È normale che sia un obiettivo, ma sono concentrato e focalizzato sul club” conclude il classe 1998.

